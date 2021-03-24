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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Olay yerinden görüntü

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Karbonmonoksit Sağlık Ekipleri 

-Ambulans içinden görüntü
-Evden görüntü
-Ambulansların hastaneye girişinden görüntü
-Zehirlenenlerden görüntü
-genel detay

( DÜZCE )- 2’si çocuk 4 kişi sobadan zehirlendi DÜZCE

- Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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