Sobadan zehirlenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

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( DÜZCE )- 2’si çocuk 4 kişi sobadan zehirlendi DÜZCE



- Düzce'de 4 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Düzce’nin Hamidiye Mahallesi Hamidiye Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hassan Ayyash’a ait evde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile etkilendi. Komşularının haber alamadığı aile evde baygın olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri aileye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olayda 2 yaşındaki Ahmet Ayyahs, 3 yaşındaki İlyas Ayyash ile anne Fadhaa Ayyash ve baba Hassan Ayyash Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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