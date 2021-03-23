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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Sobadan uyuşturucu çıktı

Sobadan uyuşturucu çıktı

Soba içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler

( TEKİRDAĞ )- Sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda soba içerisine gizlenen uyuşturucu madde ele geçirildi. Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen üç şahsın ikametinde arama yapan polis ekipleri, yaptıkları aramalarda soba içerisine gizlenmiş halde 150 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, satışa hazır şekilde 155 fişek eroin maddesi, bir miktar fişeklenmiş halde bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ile uyuşturucu fişeklemede kullanılan malzemeler ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri S.Ç. ve S.Ç. adlı şüphelileri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlaması ile gözaltına alırken firari durumda olan D.Ç. ile yaşı küçük olduğu belirlenen İ.Ç. adlı yaşı küçük şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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