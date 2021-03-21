- Sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti

-Evden görüntü alınması

-Olay yeri incelemesi



( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Ahmet Acar’dan (56) çocukları bir süre haber alamadı. Kastamonu’dan Ayvalı köyüne giden Acar’ın çocukları, kapıyı açtıklarında babalarının yerde halsiz vaziyette yattığını gördü. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Ahmet Acar’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri ekipleri ise inceleme yaptı. Ahmet Acar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. (Vİ-HFV-



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