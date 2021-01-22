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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, yaşlı çifti ayırdı

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı, yaşlı çifti ayırdı

Olay yerinden görüntüler

Hastane Karbonmonoksit Karbon Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-Polis ekiplerinden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 83 yaşındaki adam hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi hastaneye kaldırıldı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi Temiz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı evin alt katında oturan İbrahim Günaydın (83) ve eşi Müzeyyen Günaydın (72) sobadan sızan karbonmonoksit gazdan zehirlendi. Akşam saatlerinde anne ve babasını ziyarete gelen çocukları, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine, anahtar ile eve girdi. Anne ve babasının hareketsiz yattığını fark eden çocuklar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Günaydın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken durumu ağır olan Müzeyyen Günaydın ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (BÖ-
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