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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Hastane acil servis önü

Acil Servis Hastane Karbonmonoksit Karbon Trol 

-Zehirlenen Mustafa T.’nin Konya’ya nakil için ambulansa alınması
-Ambulansın hareketi

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Sadıkhacı Mahallesinde ikamet eden Mustafa ve Pakize T.'nin sabah saatlerinde uyanmamalarından şüphelenen çocukları odalarına girdi. Anne ve babalarını hareketsiz bir şekilde bulan çocukların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerin yaptığı kontrolde karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan çift, Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pakize T. tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Mustafa T. ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. (ARÖ-AH-
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