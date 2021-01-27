Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi

- Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatım kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun (37) gözyaşları arasında toprağa verildi. Önceki gün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi’nde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi. Çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem’inin (14) tedavilerinin Konya Tıp Fakültesinde devam ettiği öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım