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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan ölen kadın toprağa verildi

cenazeden görüntü

Cenaze Karbonmonoksit Cenaze Namazı Karbon 

-detaylar
-cenaze namazından görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatım kaybeden 3 çocuk annesi Nagihan Takkun (37) gözyaşları arasında toprağa verildi.
Önceki gün merkeze bağlı Hacıabdullah Kasabası Boğaziçi Mahallesi’nde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nagihan Takkun kılınan cenaze namazının ardından kasaba mezarlığında toprağa verildi.
Çocukları Selahattin (9), Nuh (13) ve Sinem’inin (14) tedavilerinin Konya Tıp Fakültesinde devam ettiği öğrenildi.
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