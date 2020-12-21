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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Sobadan sızan gaz 5 kişilik aileyi hastanelik etti

Sobadan sızan gaz 5 kişilik aileyi hastanelik etti

- Ailenin sağlık ekiplerince ambulansa taşınması

İlk Müdahale Hastane Oksijen Şili Sağlık Ekipleri 

-- Sağlık ekipleri
-- Ambulanslar
-- Komşu Hasan Alican ile röp.

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta 5 kişilik aile sobadan çıkan gazdan etkilendi. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı aile ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre olay Çınartepe Mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. 5 kişilik ailesi sobadan çıkan gazdan etkilendi. Komşularının olayı fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Baba Serkan Ç., eşi Gülçin ve 3 çocuğuna olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunuldu. Ambulansa alınan anne baba ve çocukları ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ve BEÜ Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Olayı haber alır almaz geldiğini söyleyen Hasan Alican, "Çocuklar sobadan zehirlendi galiba. Doğalgaz aldılar ama henüz bağlatmadılar. Çocuklar genelde erkenden çıkar bakkaldan ekmek almaya gelirdi. Üç çocuğu var. Durumları şu anda iyi, ambulansta oksijen veriyorlar" diye konuştu.
(OA
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