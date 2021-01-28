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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Sobadan sıçrayan kıvılcım 2 katlı depoyu yaktı

Sobadan sıçrayan kıvılcım 2 katlı depoyu yaktı

yangından görüntü

Polis Trol 

-olay yerinden görüntü
-ekiplerin müdahalesi
-dumanlardan görüntü
-detaylar

( BURSA )- İki katlı kağıt deposu alev alev yandı- Tekstil atölyeleri ile bebe konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu alanda korkutan yangın BURSA

- Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 2 katlı bir kağıt deposu alev alev yandı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi 3. Ömür Sokak'ta bulunan Mümin P.'ye ait 2 katlı kağıt ve ambalaj deposunda sobadan sıçrayan kıvılcımın kağıt hurdaları tutuşturması neticesinde yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler saniyeler içerisinde iki katlı binayı sardı. Tütüncüoğlu Çiftliği bilinen ve tekstil atölyeleri ile bebe konfeksiyon atölyelerinin bulunduğu alandaki yangın korku ve paniğe sebep oldu. Vatandaşlar yan dükkanları boşaltıp yanan kağıt deposunu korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlere 4 araçla müdahale eden ekipler alevleri kontrol almaya çalışıyor. Yangında 100 bin liralık zararın olduğu belirtildi.
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