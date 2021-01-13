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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

Sobadan çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü

BABAANNE HABER ELEKÇİ'NİN ÜZÜNTÜSÜ

Yükselen Yangına Müdahale 

-GÜLER SAY'IN KONUŞMASI
-ÜZEYİR ELELÇİ'NİN BABASININ KONUŞMASI
-İTFAİYENİN MÜDAHALESİ
-OLAY YERİNDE TOPLANAN KALABALIK
-POLİS VE İTFAİYE ARAÇLARI DETAY

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sobadan çıkan yangın sonucu tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangını duyan mahalle halkı sokağa dökülürken, ev sahipleri ise gözyaşlarını tutamadı. Hacıevhat mahallesi Erenler caddesi girişinde Üzeyir Elekçi’ye ait tek katlı evde sobadan yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangını duyan çok sayıda mahalle sakini sokağa döküldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan ev kullanılamaz hale gelirken ev sahipleri gözyaşlarına boğuldu. Ev sahibinin yakını Güler Say, “Yandı her şeyleri soğuk kış gününde. Herkes zaten ucu ucunda geçiniyor. Neyle nasıl yaptıracaklar şimdi bu evi?” dedi.
Sobayı yakmış arkasından ev tutuşmuş Binlerce lira zararlarının olduğunun ifade eden Üzeyir Elekçi’nin babası, “Çok zararımız var be ya. Televizyon, dolap, çekyat ne varsa yandı. Evin içinde kullanılacak bir şey kalmadı” diye konuştu.
Gözyaşlarına hakim olamayan Babaanne Hacer Elekçi de, “Kızanım sobayı yakmış, dışarı çıkmış. Arkasından ev tutuşmuş” diyerek üzüntüsünü ifade etti.
(HT-
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