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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sobadan çıkan yangın ahşap evi küle çevirdi

Sobadan çıkan yangın ahşap evi küle çevirdi

yangından detay görüntüler

( BİLECİK ) BİLECİK

Ahşap Ev Jandarma İtfaiye Aracı Yangına Müdahale Trol 


- Bilecik’in Osmaneli ilçesinde sobadan çıktığı tahmin edilen yangında ahşap ev tamamen yandı. Edinilen bilgiye göre, Osmaneli'ne bağlı Günören Köyünde ikamet eden Yaşar C. (68) ait ahşap evde yangın çıktı. Sobadan kaynaklı çıkan yangın havanın rüzgarlı, evin de ahşap olmasından dolayı alevler binanın tamamını sardı. Jandarma ve Osmaneli, Bayırköy ve Vezirhan belediyesine ait 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınarak soğutma işlemlerinin bittiği olayda can kaybı ve yaralı olmadı. Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
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