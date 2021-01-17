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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Soba zehirlenmelerine karşı jel üretti

Soba zehirlenmelerine karşı jel üretti

Soba jelinden detay

Doğalgaz Karbon Kış Mevsimi Soba Zehirlenmesi 

-Dadaş Mucit Ebubekir Taşbaşı'ndan detay
-Röportaj

( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM

- Erzurumlu Elektrik Teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, kışın yaşanan soba zehirlenmelerini önleyecek jel üretti.Kış mevsiminin gelmesiyle sobaların kurulduğu Erzurum’da soba zehirlenmesinin önüne geçilecek jel üretildi. Beton tavana sürülme şartı olan jel, karbondioksit gazını çekerek zehirlenme riskini ortadan kaldırıyor. İçeriğinde özel maddelerin yer aldığı jelle özellikle kış mevsiminde yaşanan soba zehirlenmelerinin azaltılması hedefleniyor.Jeli üreten Elektrik Teknisyeni Ebubekir Taşbaşı, “Kış mevsiminde doğalgazın olmadığı yerlerde soba kurup ısınıyorlar. Bu ısınmanın sonucunda da zehirlenme riski oluyor sobalarda genellikle karbondioksit gazından dolayı. Bu jeli sobayı kurduğumuz yerin beton tavanına, ağaç tavan olmaması gerekiyor yoksa ilacı emiyor, sürdüğümüzde karbondioksit gazını yukarı çekiyor, sıcağı da aşağıya veriyor. Bu jel zehirlenme riskini ortadan kaldırmış oluyor. Deneyini de yaptık, herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Genelde sobalı evlerde kullanmalarını öneririm” şeklinde konuştu.

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