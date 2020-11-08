Soba fiyatları pandemide yükseldi

-Sobacı Özhan Bahri Gedik ile röportaj

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( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Pandemi nedeniyle soba imalatı yapan firmaların tam kapasite çalışamaması nedeniyle soba fiyatları arttı. Düzce’de 55 senedir soba satışı yapan Özhan Bahri Gedik, pandemi nedeniyle soba imalatı yapan firmaların tam kapasite çalışamadığını, bunun sonucunda fiyatların yükseldiğini söyledi.



Özhan Bahri Gedik, “Pandemi nedeniyle soba fiyatları geçen yılla göre çok arttı. Pandemi nedeniyle üretici firmalar soba üretemedi. Çalışanları korona olan, bu nedenle çalışamayan firmalar oldu. Bu da soba fiyatlarını artırdı. Halen de birçok büyük firma soba siparişini yetiştiremiyor" diye konuştu.

Soba satışlarının da düştüğünü anlatan Gedik, bunun nedeninin doğalgazın yaygınlaşması olduğunu belirtti.

Gedik, “Soba satışları oldukça kötü. Doğalgazın etkisi çok. Soba modelleri gelişti ama buna rağmen alışverişler çok kötü. Kar marjı da az. Çok eskiden beri tamirat, tadilat, satış mesleğimiz can çekişiyor. Bu iş kolunda yeni eleman yetiştiremiyoruz. Ne çırak, ne kalfa hiç birisi bulunmuyor. Bütün köy yerlerinde sobacılar var, nalburlar var. İnsanlar nalburlara giderek ihtiyacı olan sobaları onlardan bile alabiliyor. Evine doğalgaz bağlatan komşusuna, akrabasına, eşine dostuna sobasını veriyor. O nedenle biraz da düşüş var. Bu nedenle büyük firmaların çoğu kapandı. Nostalji olsun diye alanlar var ama çok az" dedi.





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