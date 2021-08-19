Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Snop'taki selin ardından
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Snop'taki selin ardından

Snop'taki selin ardından

SEL SONRASI GORUNTULER

Yağmur Güvenli Bölge Sel Felaketi Samanlık Köprü 

-DETAY GORUNTULER
-ACIKLAMA
-DETAY GORUNTU

( SİNOP )- Mahsur kalanları iş makineleri ile kurtarmışlar SİNOP

- Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışıyor. Selin en çok hasar verdiği noktalardan biri de Zaviye köyü. Köyde 1 evle birlikte ahır ve samanlık yıkıldı, hayvanlar telef oldu. Köprünün yıkılmasıyla birlikte köye karadan ulaşım sağlanamadı. Felaketi yaşayan köyde Cihan Er ve Emre Güney mahsur kalanları iş makineleriyle güvenli bölgelere taşıdı. Kendileri ise son anda kurtuldu. Çocukları ile birlikte sele uykuda yakalanan Mihriban Er, gelen telefonla hayata tutundu. Zemin katta oturan Er ailesi hemen üs kata çıktı. Kısa zamanda yattıkları oda sular altında kaldı. 2 metreyi aşan sular, selin boyutu gözler önüne serdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan afetzede Zeliha Çelik, “Biz uyuyorduk. Ayancık’tan kayınımın çocukları arayıp uyandırdı. Üst kattakileri aradılar. Onlar da beni uyandırdı. Çok yağmur yağıyor, sel olacakmış kalkalım, diye. Hemen zaten uyandım üst kata çıktım. Baktım elektrikler de yoktu zaten. Baktık, yanımızdaki dere baya kabarmış. Ondan sonra gidelim buradan ne olacağı belli değil, dedik. Hemen apar topar çocuğu aldım kucağıma. Biz zaten dış kapıdan çıktığımızda bu yanımızdaki köprü patladı.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı