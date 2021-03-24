Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- SMO’dan PKK’ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

- SMO’dan PKK’ya yönelik operasyon: 21 terörist öldürüldü

Ayn İsa’dan detay

Askeri Operasyon Terör Örgütü Teröristler 

-Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) açıklaması

( AYN İSA ) AYN İSA

- Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Ayn İsa’da gerçekleştirdiği operasyonda YPG/PKK’ya mensup en az 21 terörist öldürüldü. Suriye Milli Ordusu (SMO), sabah saatlerinde Rakka'nın Tel Abyad ilçesi Ayn İsa kasabasında askeri operasyon başlattı. Operasyon kapsamında Ayn İsa'daki terör örgütü YPG/PKK mevzileri vuruldu. SMO, YPG/PKK’ya mensup en az 21 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
SMO mensubu Suhail Tlass yaptığı açıklamada, ”Şafak vaktinde Ayn İsa'nın Al-Yabsa köyündeki terör örgütü YPG/PKK'nın mevzilerine yönelik askeri operasyon başlattık. Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Operasyonda en az 21 PKK’lı öldürülürken, pek çok PKK’lı da yaralandı” ifadelerini kullandı. Tlass, SMO askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığını açıklarken, bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemek için askeri operasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini vurguladı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement