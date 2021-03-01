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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü

- Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü

olayın meydana geldiği yerden görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

Hastane Şizofreni Hastası Şizofreni 


- Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofren olduğu ileri sürülen genç annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay Manavgat ilçesi Kumköy mahallesinde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen ilk bilgileri göre Bahadır Aktürk (26) isimli genç, annesi Sultan Aktürk'ü bıçaklayarak öldürdü.Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır Aktürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır Aktürk ün şizofreni hastası olduğu iddia edildi. (AK-
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