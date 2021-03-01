- Şizofren genç annesini bıçaklayarak öldürdü



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde şizofren olduğu ileri sürülen genç annesini bıçaklayarak öldürdü. Olay Manavgat ilçesi Kumköy mahallesinde bir manav dükkanında meyana geldi. Edinilen ilk bilgileri göre Bahadır Aktürk (26) isimli genç, annesi Sultan Aktürk'ü bıçaklayarak öldürdü.Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır Aktürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır Aktürk ün şizofreni hastası olduğu iddia edildi. (AK-



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