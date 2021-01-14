Sivil trafik polisinin durdurduğu motosikletli 3.52 promil alkollü çıktı... Gazetecilere tepki gösterdi

-Sürücünün ceza makbuzunu imzalaması

-Sürücünün gazetecilere tepkisi

-Sürücünün gazetecilere çek demesi

-Polisin sakinleştirmeye çalışması

-Sürücünün ekip otosuna alınması



( ANTALYA )- Gazetecilere hem ‘çekme’ hem de ‘çek’ diyerek çıkışan sürücüye, ‘Alkollü araç kullanmak’, ‘plakasız motosiklet kullanmak’ ve ‘gürültülü egzoz sesi çıkarma’ suçlarından 5 bin 500 TL ceza kesildi ANTALYA



- Antalya’da sivil trafik polisinin kentin en işlek caddelerinden birisinde durdurduğu motosiklet sürücüsü, 3.52 promil alkollü çıktı. Kendisini görüntüleyen gazetecilere, hem ‘çekme’ hem de ‘çek’ diyen sürücüye, ‘Alkollü araç kullanmak’, ‘plakasız motosiklet kullanmak’ ve ‘gürültülü egzoz sesi çıkarma’ suçlarından 5 bin 500 TL ceza kesildi. Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa İlçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil trafik polisinin durdurduğu motosiklet sürücüsü M. A. (35), ekiplere zorluk çıkarttı. Takviye ekiplerin gelmesinin ardından sakinleştirilen M. A.’nın, yapılan alkol testinde 3,52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere ilk başta ‘niye çekiyorsun?’ diye tepki gösteren M. A., ardından ‘çek, çek’ diye seslendi. Tepki göstermeye devam eden sürücüyü, yine polisler sakinleştirdi. Alkollü araç kullanmak’, ‘plakasız motosiklet kullanmak’ ve ‘gürültülü egzoz sesi çıkarma’ suçlarından 5 bin 500 TL ceza kesilen M. A., ekip otosuyla polis merkezine götürüldü. Sürücü M. A.'nın motosikletinin üzerinde bulunan gülen film karakteri 'Joker' resmi ise dikkat çekti. (SM-



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