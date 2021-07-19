Sivil toplum kuruluşlarından İsrail Büyükelçiliği önünde protesto

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( ANKARA ) ANKARA



- Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Memur Sen, İsrail Büyükelçiliği önünde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve ihlalleri protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği ve Genç Memur Sen üyeleri İsrail Büyükelçiliği önünde, Mescid-i-Aksa'daki İsrail zulmüne tepki göstermek için toplandı. Büyükelçilik önünde oluşturulan kalabalık, İsrail'in Mescid-i-Aksa ve Kudüs'e karşı uyguladığı zulmü protesto etti. Emniyet güçleri ise oluşturulan kalabalığa karşı elçilik etrafında güvenlik önlemleri aldı. Genç Memur Sen Genel Başkanı Başkara, “Taşların bağlanıp köpeklerin serbest bırakıldığı mevcut küresel düzenin efendilerine karşı, bütün İslam şehirleri bir direniş merkezi olmalıdır. Her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymalıdır. Müslüman yürekler birleşmiş, Filistin'de fiili bir dua olmuşken, bize de kendi şehirlerimizde meydanlarda kavli dua olmak düşmektedir" ifadelerini kullandı. Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Şenver ise, ‘Bugün görüyoruz ki yeni kurulan İsrail Siyonist hükümetinde aynı şekilde kardeşlerimize saldırıda ve işgalde bulunduğuna şahit oluyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki ve tüm insanlığında bilmesini istiyoruz ki İsrail hangi kişinin başbakan olması hangi partini hükümet kurması onların yapacağı zulümle alakalı hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Elimizden geldiği kadar bu zulmü durdurmak, bu zulmü engellemek ve İsraillin dünyanın üzerindeki sömürgeciliğini bir an evvel ortadan kaldırmaktır" diye konuştu.

İslam alemi ve Filistin için yapılan duanı ardından grup dağıldı.

