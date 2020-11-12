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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Sivil kıyafetle denetime çıkan Emniyet Müdürü Maskesiz ve Sigara içenleri affetmedi

Sivil kıyafetle denetime çıkan Emniyet Müdürü Maskesiz ve Sigara içenleri affetmedi

Denetimden detaylar

Emniyet Müdürü Sivil Kıyafet Sigara 

-Maske takmayanlara ve sigara içenlere ceza kesilmesi

( BURSA )- 15 Dakika'da 25 kişiye işlem yapıldı BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet müdürü yaya olarak sigara ve maske denetimine tek başına çıktı. Emniyet müdürü 15 dakikalık denetimde onlarca kişiye hem maskesizlikten hem de sigara içmekten dolayı ceza kesti. Yapılan denetimlerde sigara içenlerin bahanesi de hep aynı oldu haberimiz yoktu. Koronavirüsle mücadele devam ederken, alınan kararla birlikte Bursa genelinde caddelerde sigara içmek yasaklanırken, İnegöl‘de ise 30 caddede sigara içmek yasak. Alınan kararlar sonrası İnegöl emniyeti denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İnegöl emniyet müdürü Erdoğan Baydemir akşam saatlerinde yanındaki korumasıyla birlikte sivil kıyafetle denetime çıktı. Yapılan denetimlerde maskesiz ve sigara içen şahısları önce uyarılarda bulunan emniyet müdürü daha sonra şahısların kimliklerini alarak olay yerine ekip çağırdı. Gelen ekipler şahıslar hakkında tutanak tutup ceza işlem uyguladı. Sigara içen şahısların bahaneleri ise hep aynı oldu bizim haberimiz yoktu ancak bu bahaneler ceza yemekten onları kurtarmadı.
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