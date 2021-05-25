Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Sıvı azot yüklü tanker kamyona çarptı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Karya Polis Ekipleri 

-Araçlardan detaylar
-Araç kuyruğu detay

( SAKARYA )- D650 karayolunda korkutan kaza, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu: 1 yaralı SAKARYA

- Sakarya’nın Geyve ilçesi D650 karayolunda sıvı azot yüklü tanker, kamyona arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan tanker sürücüsü yaralandı. Kaza sebebi ile bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, D650 karayolu Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 BU 2904 plakalı sıvı azot yüklü tanker, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AK 465 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü A.G. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü kendi imkanları ile sıkıştığı yerden çıktı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği D650 karayolunda trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce oluşan kuyruk, araçların yoldan kaldırılması ile birlikte normale döndü. (BCT-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement