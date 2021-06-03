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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siverek’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Siverek’teki feci kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kaza yeri ilk görüntüler vatandaş cep telefonu

Demir Korkuluk Korkuluk Cep Telefonu Direksiyon Trol 

-Hurdaya dönen araç
-Trafik
-İnsanlar
-Olay yeri
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Siverek'te feci kaza: 5 ölü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kaza, Siverek-Çermik karayolunun 25’inci kilometresinde öğle saatlerinden sonra meydana geldi. İddiaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu 27 BRR 19 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kayboldu. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarında köprü demir korkuluklarına çarpıttıktan sonra aşağıya uçtu. Meydana gelen feci kaza sonucu araçta bulunan İbrahim Canan, Rukiye Uzman, Ali Canan, Şaziment Korkmaz ve Fatime Canan hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçtan beş kişinin cansız bedenini çıkararak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemeleri alarak karayolunun ulaşımını kontrollü bir şekilde sağladı. Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (MB-SVY-
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