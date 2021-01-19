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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Siverek’te yağan kar beraberinde kazaları getirdi

Siverek’te yağan kar beraberinde kazaları getirdi

Kaza yapan araçlar

Köy Yolları Ticari Araç Yağan Kar Yağışı 

-Kar
-Karda yol almaya çalışan araçlar ve ambulans
-Kar temizleme aracı

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa2nın Siverek ilçesinde ilk kar yağışı başladı, kar beraberinde çok sayıda kazayı da getirdi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı. Alınan Bilgilere göre Nedim P. Yönetiminde ki 34 ZP 1659 plakalı Fiat markalı hafif ticari araç Siverek - Diyarbakır karayolu 25’inci kilometresinde Ahmet K. yönetiminde bulunan 44 LN 516 plakalı tır arkadan çarptı. Kazada araç sürücüsü Nedim P ile araçta bulunan Fesih Ç. ve Turan O. Yaralandı. Başka bir kaza ise Siverek-Karacadağ karayolunda meydana geldi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye inen bölgede 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı, meydana gelen kazada her iki araçlarda hasar meydana geldi. Karayolları ekipleri ana yollarda ve kapanan köy yollarında çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. (MB-SD-
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