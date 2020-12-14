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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı

Siverek’te ticari araç takla attı: 2 yaralı

amatör kamera

Amatör Kamera Devlet Hastanesi Ticari Araç Amatör Direksiyon 

-olay yeri

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir ticari araç takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Siverek-Şanlıurfa karayolunun 5’inci kilometresi Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulu yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ahmet F. Yönetiminde ki 06 FD3050 plakalı hafif ticari araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ahmet F ile araç içerisinde bulunan Faysal F. yaralandı Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ilgili inceleme başlatıldı (MB-SD-
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