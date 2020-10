Siverek’te susam hasadı başladı

-Susam desteleri ve susamların çıkartılması

-Susamın eleğe vurulması

-Çiftçi M.Emin Demir ve Mahmut Acemoğlu Rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA - ÖZEL) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ikinci ürün olarak ekilen susam hasadına başlandı. Şanlıurfa’da Siverek ilçesinde buğday, arpa ve mısırdan sonra ikinci ürün olarak her yıl Mayıs ve Haziran ayı başlarında ekimi yapılan, yetiştiriciliği ve bakımı zor olduğu için çiftçiler tarafından son yıllarda ekiminin azaldığı susamın sofralara zorlu yolculuğu başladı.

Tamamen insan gücüyle elde ediliyor 40 yıldır çiftçilik mesleğini yürüten 60 yaşında ki Mehmet Emin Demir, susam yetiştiriciliğinin zor olduğundan, birçok çiftçinin bu işi yapmadığını, bu nedenle bölgede fazla susamın yetiştirilmediğini söyledi.



Demir açıklamasının devamında, "Susamı ikinci ürün olarak yetiştiriyoruz, taşlık olanlarda yada arpa, buğday sonrasında ekiyoruz. Baştan sonuna kadar el emeği ister, susam yetiştiriciliği. Öyle makineyle kaldıralım, hasat elde edelim ile olmaz" dedi.

Susam ekiminden anlamak gerek Susam ekimi ve bakımının herkes tarafından anlaşılamayacağını dikkat çeken çiftçi Mehmet Emin Demir, "Susamın her aşamasını, su istediğini takip etmek gerek, az su veya çok su verdin mi susamın verimliliği ve kalitesi düşer. Her şey kıvamında verilmeli. Susam yaprağını dökmeye başladığı zaman biçme zamanı geliyor, çünkü o zaman içi siyah olmuştur artık. Elle ekimini yapıyor ve sonrasında harmana getiriyoruz. Üst üste atıyoruz ki yapraklar küflensin, yapraklar küflendiği ve saplar kuruduğu zaman birbirinden ayırıyor ve susam taneciklerinin yukarı gelecek şekilde desteler halinde dikiyoruz. Bu işlem sonrasında 3-4 gün içinde susam tanecikleri çatlıyor, bizde çadırın üstünde silkeleyip susamları çıkartıyoruz. Bu işlem bir iki defa sürüyor. Sonrasında çöplerden ayıklamak için eleğe vurup, torbalara koyuyor ve satıyoruz” şeklinde konuştu.

Fiyatlar düşük artınca satacaklar Susamın bölgede gelişmesi için desteklenmesi ve fiyatlarının iyi olması gerektiğini söyleyen Demir, "Şimdi fiyatlar 10 ile 12 TL arasında, bu fiyatlar bizi kurtarmıyor, susamı evde bekleteceğiz, 15 TL’ye geldiği zaman inşallah satacağız” diye belirtti.

Çiftçi Mehmut Acemoğlu’da, "Susam işçiliği çok zor, yetiştiriciliği baya emek istiyor. Her şeyiyle insan emeği ile yapılıyor. Susam bakımı yapıldığı zaman, üreticisine iyi bir kar bırakır. Desteklenme artarsa çiftçilerimizde susama yönelecektir” diye konuştu.

