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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Siverek’te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Siverek’te silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Saldırıya uğrayan araç

Hastane Jandarma Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

-Polisin incelemesi
-Araca isabet eden mermi izi genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde arabada saldırıya uğrayan kırsal mahalle muhtarı hayatını kaybetti Olay Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Zincirliçay kırsal mahalle muhtarı İlhan Kırtay, kendisine ait tesisten arabasına binerek ayrılacağı sırada, aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Kırtay, yakınları tarafından otomobille hastaneye kaldırılmak istendi, yaralı yolda ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kırtay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan Kırtay’ın akrabaları, hastaneye akın ederken, polis ve jandarma başka bir olayın meydana gelmemesi için güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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