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Siverek’te silahlı kavga: 4 yaralı
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Siverek’te silahlı kavga: 4 yaralı

Siverek’te silahlı kavga: 4 yaralı

Hastane ve acil

İlk Müdahale Jandarma Silahlı Kavga Alabalık Altın 

-Ambulanslar
-Nöbet tutan askerler
-Kalabalık
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay Siverek ilçesinde bağlı Karakeçi Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce mera anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma yaşanan 2 akraba aile arasında, bugün tekrardan tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerle M.A.Y. M.Y. Y.Y ve İ.K. yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalesi ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma yeni bir olayın olmaması için Kırsal Mahallede ve Hastane önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılardan İ.K. nin durumunun ağır olduğu ve Şanlıurfa’ya sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam başlatıldı. (MB-SD-
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