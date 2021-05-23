Siverek'te park halindeki minibüs kundaklandı

-Yanan minibüs

-Polis ekipleri ve itfaiye

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir minibüsün kundaklandığı öne sürüldü. Olay, ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ekrem Karahan'a ait 63 RD 151 plakalı minibüs, park halindeyken kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Minibüsten yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu minibüs sahibi ve itfaiye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası minibüsün motor kısmında hasar meydana gelirken görgü tanıkları şahısların olay yerinden kaçtığını söyledi.



Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken kaçan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

