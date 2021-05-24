Siverek’te otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Kaza Siverek Adıyaman karayolu’nun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdulkerim B. idaresindeki 63 EY 521 plakalı otomobil ile Mehmet Dolaş yönetiminde bulunan 06 AC 3868 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücüler ile Yunus Dolaş Mahide Dolaş Fatma Zehra Dolaş Zeynep Bahçivan Melisa Bahçivan ve Mehmet Can Bahçivan yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

