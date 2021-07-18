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Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Siverek'te otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Olay yeri kaza yapan otomobil

Bebek Hastane Jandarma Altın Direksiyon 

-Jandarma inceleme aracın çekilmesi
-Polis ve jandarma
-Hastane acil ve morg

( ŞANLIURFA )- Otomobilde bulanan 8 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan biri ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada biri 8 aylık bebek, 2 kişi hayatını kaybettiKaza Siverek-Diyarbakır karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ö.K. yönetimindeki 27 US 711 plakalı Ford markalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.Taklalar atan araç hurdaya dönerken, araçta bulunan 8 aylık Mehmet Yekta Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Hulisi Korkmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.K. ile araçta bulunan yolcular G.K. ve E.L.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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