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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Siverek’te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Yaralı yerdeyken ve müdahale (Cep telefonu görüntüsü)

Motosiklet Sürücüsü 

-Hastaneden genel görüntü

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza dün akşam Siverek-Diyarbakır karayolu Mehmetçik kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sait Keser hâkimiyetindeki 42 ESM 20 plakalı otomobil ile Sinan K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Sinan Kaya ağır yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SD-
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