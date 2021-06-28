Siverek’te ormanlık alanda yangın

-Olay yeri

-Jandarma aracı ve vatandaşlar

-Yanan bölge

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, kısa sürede büyüyen yangında ekili araziler ve ormanlık alan zarar gördü. Yangın ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kümekavak (Alahas) Kırsal mahallesi sınırları içerisinde bulunan ormanlık alanında çıktı. Alınan bilgilere göre Kümekavak kırsalında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede ekili arazilerinde içinde bulunduğu geniş bir alana yayıldı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri vatandaşların yardımıyla yangına müdahale etti. Bölgenin dağlık ve ormanlık olması nedeniyle müdahalede zorluklar yaşayan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma işlemleri devam ediyor. (LO-Y)

