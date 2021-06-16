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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Siverek’te normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler başladı

- Siverek’te normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler başladı

Müzisyenler ve yerel sanatçıların şarkı söylemesi

Kanyon Irak 

-Halay ekibi ve halay
-Etkinlikten vatandaşlar
-Tekne gezisi
-Dernek başkanı Halil Yoğunlu röp.

( ŞANLIURFA ) Siverek’te normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler başladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte etkinlikler başladı.
Merkezi İstanbul’da bulunana Siverek Kültür Bilim ve Sanat Derneği tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, vatandaşlar Fırat nehri kenarında kurulan Recep Tayyip Erdoğan Mesire alanında bir araya geldi. Siverekli yerel sanatçıların seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde vatandaşlar ve Siverek Halk Oyunları Ekibi halay çekerek, eğlendi. Dernek tarafından katılımcılara ücretsiz yemek ve ikramlar sunulduğu program, Fırat nehri kıyısında bulunan Takoran vadisi ve kanyonlarına düzenlenen tekne gezisiyle son buldu. Amaçlarının özelikle gençlere kültür ve geleneklerini öğretmek ve sahip çıkılmasını sağlamak olduğunu’ söyleyen Siverek Bilim ve Sanat Derneği Başkanı Halil Yoğunlu, ”Çalışmalarımız kapsamında, Siverekli ve dünya çapında tanınan yazarları, çizerleri Siverek'e getirmeyi ve gençlerle bir araya getirmeyi amaçlıyoruz, bunun yanında Kültür, Bilim ve Sanat kapsamında çalışmalar yürüteceğiz. Bu çalışmalarda bizi yalnız bırakmayan ve destek olan tüm hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.
(MB-LO-Y)
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