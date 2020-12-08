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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Siverek’te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Siverek’te iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Olay yeri

Polis Silahlı Kavga Silahlı Saldırı Mermi Saldırı 

-Boş kovanlar ve polis
-Emniyet şeridi
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde ilçenin Şirinkuyu Mahallesi 26’nci Sokağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce alacak verecek nedeniyle husumetli olan iki grup sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.
Tartışma kısa süre içinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi kim veya kimler tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen tabancadan çıkan mermilerle vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Kavgayı gören vatandaşlar olay yerine polis ve 112 Acil ekiplerini çağırdı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis gece karanlığından yararlanarak olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyona başlattı.
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