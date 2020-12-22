Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı

Siverek’te esnaf odalarından tedbirlere uyun çağrısı

Oda başkanlarının esnafı gezmesi ve uyarıları

Alışveriş Naat Sigara Allah Dernek Başkanı 

-Esnaflar
-Oda başkanları rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Esnaf Oda başkanları Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında esnafların daha dikkatli olması amacıyla ‘tedbirlere’ uyun çağrısında bulundular. Çarşı merkezinde işyerlerini tek tek gezen Esnaf odaları ve dernek başkanları işyerlerinde yapılan alışverişlerde hem vatandaş hem de işyeri çalışanın tedbirler konusunda hassas davranması gerektiğine vurgu yaptılar. Esnafları gezerek maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan Siverek Terziler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Muhammed Hanifi Ay şunları kaydetti: "Sevdiklerimizi ve yakınlarımızı salgından dolayı kaybediyoruz, oda başkanı olarak esnaflarımızı gezerek uyarılar da bulunduk. Salgında çok ciddi bir yola girdik insanlarımızın alışverişlerde daha dikkat etmesi için elimizden geleni yapacağız’’ dedi.
Siverek Kuyumcular Derneği Ahmet Kuyanay ise, "bir süre önce dernek başkanımız Vahit Sevdalı’yı Covid-19 belasına kurban verdik. Bugün esnaflarımızın daha dikkatli olması için işyerlerini gezerek işyeri sahiplerini hijyen ve sigara içmeme konusunda uyarılarda bulunduk’’ dedi.
Devletimiz her anlamda salgına karşı tedbirleri aldığını belirten Marangozlar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Mecit Yakar, şunları kaydetti.
’’Ülke olarak salgınla mücadelemiz sürüyor her insanın insanlık görevini yerine getirerek açıklanan tedbirlere uyması gerekiyor’’ şeklinde konuştu.
İnsanların 3 önemli uyarı olan maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyması gerektiğini belirten Siverek Esnaf ve Zanaatkârlar Derneği Hamza Saklım ise, "Yaşlılarımızın ve sevdiklerimizin salgından etkilenmemesi için elimizden geldiğince dikkat etmemiz lazım, salgından dolayı sevdiklerimizin nasıl zorluklar içinde mücadele ettiğini görüyoruz bunların arasında yaşamını yitirenlerini duyuyoruz, işyerlerimizi gezerek salgının tehlikesini anlatmaya çalıştık. Tedbirli olursak inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz’’ diye konuştu.
(MB-SD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement