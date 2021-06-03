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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Siverek’te el sanatları sergisi açıldı

Siverek’te el sanatları sergisi açıldı

sergiden görüntüler

El Emeği Göz Nuru Kalp Krizi El Sanatları El Sanatları Sergisi Halk Oyunları 

-El sanatları
-El sanatıyla yapılmış Türk bayrağı, Atatürk porteleri
-Sergiyi gezen kalabalık
-Müdür Mahmut Kışlar, öğretici Hanım Handan Ağırtmanlı ve Sibel Kalender rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Halk Eğitim Müdürlüğünce ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ kapsamında hazırlanan el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. Siverek Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bir yıl boyunca düzenlenen kurslarda eğitim gören kursiyerlerce hazırlanan el sanatları ürünleri ilçenin Lezgo Park’ında sergiye açıldı. Yaklaşık 1500 ürünün bulunduğu sergi bir hafta boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak. Serginin girişinde bir süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Siverek Kaymakamı Hasan Ongu anısına fotoğrafının da içinde bulunduğu bir bölüm hazırlandı. Türkiye genelinde Haziranın ilk haftasını bundan sonra ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ olarak kutlayacaklarını belirten Siverek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Kışlar, ”Bundan dolayı bizde Siverek Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerimizin bir yıl boyunca el emeği göz nuru olan ürünlerini şehrin en işlek caddesinde sergilemeye başladık. Normalde etkinliklerimiz daha hareketli ve coşkulu olurdu ama bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde merhum kaymakamımız Sayın Hasan Ongu’yu bir kalp krizi nedeniyle kaybettiğimizden, biz de etkinliklerimiz içerisinde bulunan halk oyunları ve müzikal etkinlikleri çıkardık ve sade bir sergi açtık. Bir hafta boyunca sergimiz devam edecek, 1500’ün üzerinde ürünümüzü sergiliyoruz, sergimizi tüm halkımız davetlidir” dedi.
Kursiyerleri ile birlikte yaptıkları çalışmaları sergilediklerini söyleyen El Sanatları Öğreticisi Hanım Handan Ağırtmanlı,” Bir yıl boyunca kursiyerlerimle el sanatları üzerine çeşitli çalışmalar yaptık ve bunları sergiliyoruz. Halkımızı bir hafta boyunca açık kalacak olan sergimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Kilim Usta Öğreticisi Sibel Kalender’de, ”Biz kursiyerlerimizle unutulmaya yüz tutmuş olan Karakeçili kilimlerini yaşatmak için çalışıyoruz. Bu kilimlerimizin her motifinde, her karesinde bir anlam var, bu bilinle kursiyerlerimiz kilimleri dokuyoruz. Bizde yıl boyunca yaptığımız kilimleri sergilemiş bulunmaktayız” diye konuştu.
(MB-LO-Y)
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