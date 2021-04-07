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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Siverek’te cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Siverek’te cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Adliye binası ve bahçesi

Akalan Silahlı Saldırı Cinayet Saldırı 

-Genel ve detay görüntüler
-Zanlıların adliyeye çıkarılması
-Arşiv-

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Kale Mahallesinde dün erkek kuaföründe yapılan silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak amacıyla geniş çaplı başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla dört kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemleri ardından Siverek Adliyesine sevk edildi.
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