Siverek’te çiftçiler elektrik kesintilerini protesto etti

-Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

-Bekleyen zırhlı araçlar

-Çiftçi Ramazan Sürücü'nün konuşması

-Yolun trafiğe kapatılması

-Polis ekibinin dağılın uyarısı

-Emniyet Müdürü Özer Bilgehan'ın ikna çabası

-Yolun trafiğe açılması



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde çiftçiler elektrik kesintileri protesto etti. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çaylarbaşı Kırsal Mahallesinde yaşayan çiftçiler, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle ürünlerinin kuruduğunu iddia ederek, Elektrik Dağıtım Trafosu önünde toplanarak, DEDAŞ’ı protesto etti. Yaklaşık 100 kişilik grup daha sonra Siverek-Diyarbakır karayolunu trafiğe kapatmak istedi. Polis ve çiftçiler arasında yaşanan kısa süreli arbedeye, İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan müdahale ederek, çiftçilerin yolu kapatmamaları konusunda ikna etti. Burada çiftçiler adına bir konuşma yapan çiftçi Ramazan Sürücü “Kırsal mahallemizde yaşanan elektrik kesintileri ve düşük voltaj trafolarımızı çalıştırmıyor çalışmayan trafolar ekinlerimize büyük zarar veriyor. Tarlayı sulayan Dinamolar düşük voltaj ve elektrik kesintileri maalesef trafolarımıza zarar veriyor. Yetkililerin bir an önce sorunlarımızın çözümü için adım atması gerekiyor, çiftçiler olarak bu yıl kuraklığında vermiş olduğu zararın yanı sıra elektrik kesintileri ve trafo arızaları da üstüne gelince içinden çıkamaz bir duruma geldik” ifadelerini kullandı. Bir süre DEDAŞ trafo merkezi önünde bekleyen çiftçiler İlçe Emniyet Müdürünün ikazı üzerine çiftçiler olaysız dağıldı. (MB-SD-

