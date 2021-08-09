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Siverek’te 22 düzensiz göçmen yakalandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Siverek’te 22 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmenlerin işlemleri

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Salda Göç 

-Jandarmada ki göçmenler
-Jandarman
-Göçmenler
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Afgan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giren Afgan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmenin Siverek-Diyarbakır arasındaki kırsalda yaya olarak ilerledikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma neticesinde kırsalda yaya olarak Siverek’e doğru ilerleyen Afgan ve Pakistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı merkezine getirilerek işlemleri gerçekleştirildi.
Kaçak göçmenler, Jandarma tarafından yapılan işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. (MB-SVY-
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