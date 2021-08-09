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Siverek’te 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı
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9 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Siverek’te 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza yapan araç

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-Yoldan geçen araçlar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen 2 ayrı kazada 5 kişi yaralandı İlk kaza Siverek-Viranşehir karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen Renault marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla attı. Meydana gelen kazada, Mehmet Y., Nurettin Y ve İsmet K. yaralandı. İkinci kaza ise Siverek-Şanlıurfa Karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Emine A. ve Mustafa Salih Ç.’nin içinde bulunduğu 63 MSJ 74 plakalı Nisan markalı otomobil, hakimiyeti kaybolunca savrularak takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Emine A. ve Mustafa Salih Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (MB-SVY-
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