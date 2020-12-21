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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi

Siverek’te 100 yetim ve öksüz sevindirildi

Yardım malzemeleri

Yetim Çocuklar Eğitim Merkezi Uluslararası Yetim Çocuk Kış Mevsimi 

-Çocuklara elbise giydirilmesi
-Giysiler
-Çocuklar
-Hayrat Vakfı Siverek Temsilcisi Fatih Culaz ve Gönüllü Mehmet Açıkalın rop
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde düzenlenen "Kendi Yetimini Ellerinle Giydir" kampanyası kapsamında 100 yetim ve öksüz çocuğa kışlık giysi ve ayakkabı yardımı yapıldı. Siverek'te bir yardım derneği tarafından başlatılan "Kendi Yetimini Ellerinle Giydir" kampanyası kapsamında ilk etapta 100 çocuğun kışlık giysi ve ayakkabıları temin edildi. Dernek binasının üst kısmını mağazaya çeviren gönüllüler, yardıma ihtiyacı olan çocukların kendi zevk ve tercihlerine göre elbise almalarına imkan sundu. Pandemi sürecinde birçok projeye imza attıklarını ve çalışamayan insanlara gıda paketi, hijyen gibi malzemeler dağıttıklarını belirten Dernek Temsilcisisi Fatih Culaz, "Yetim Eğitim Merkezimize gelen yetim ve öksüzlerin yanında ihtiyaç sahibi çocuklar için ne yapabilir, bu soğuk kış günlerinde nasıl onlara yararlı olabiliriz diye arkadaşlarımızla birlikte düşündük ve, ’Kendi Yetimini Ellerinle Giydir’ sloganıyla yetim eğitim merkezimizin üst katını mağazaya çevirdik. Burada ihtiyaç sahibi çocuklara, bot, mont, pantolon, kazak, ayakkabı gibi giysiler temin ettik. Bu kış mevsiminde çocuklarımızın azda olsa güler yüzünü görmek, tebessüm etmelerine vesile olmak bizi mutlu etti" dedi.
Dernek gönüllüsü Mehmet Açıkalın da, "Zor durumda olan, işe gidemeyen insanlarımıza her zaman destekçi oluyoruz. Zaten derneğimiz uluslararası yardım derneğidir. Türkiye’de olduğu gibi Dünya genelinde de çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de Siverek’te öksüz ve yetim çocuklara destek amacıyla giysi yardımında bulunduk. Bu gibi çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
(MB-SD-Y)
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