Siverek Nüfus Müdürlüğü'nde yeni konsept

-Yapılan çalışmalar

-Örnek çalışmadan görüntüler

-Müdür Sedat Tata rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nın ufuk projelerinden biri olan ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ çalışmaları başladı.

İçişleri Bakanlığı, Siverek Kaymakamlığı ve Belediye’nin ortak girişimleriyle yapılan çalışma sonunda, Siverek Nüfus Müdürlüğü yeni konseptiyle vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Yenileme çalışmalarının başladığını belirten Nüfus Müdürü Sedat Tata, ’’İçişleri Bakanlığımız tarafından ilçelerde uygulanan ‘Ufuk’ projesi kapsamında Siverek ilçemizde de yenileme çalışmalarına başladık, hafta sonu itibariyle müdürlüğümüzde gerek alt yapı gerekse üst yapı olarak modern bir yapıya kavuşacak. Bu süreçte hizmetin aksamaması adına her türlü tedbirleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz, ‘Ufuk’ projesi kapsamında müdürlüğümüzün yeni konsepti ile vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet vermeye başlayacağız’’ diye konuştu (MB-SD-



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