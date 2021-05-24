Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Siverek kaymakamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Siverek kaymakamı geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

kaymakamlık görüntüsü

Hastane Bild Kaymakamlık Kalp Krizi Akkale 

-arşiv görüntü
-fotoğraf

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, hayatını kaybetti.Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu, rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz gün izinli olarak memleketi Bursa’ya gitti. Evinde dinlendiği sırada kap krizi geçirdiği bildirilen Ongu, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ongu, geçtiğimiz yıl aralık ayında Çanakkale’nin Eceabat ilçesinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine Kaymakam olarak atanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement