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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

Sivassporlu yönetici ve ailesi kazada yaralandı

-yaralılar detay

Hastane Trafik Kazası 

--kaza detay

( SİVAS )- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı. SİVAS

- Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, eşi ve oğlu yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanın trafiğe kapalı olan eski yolunda meydana geldi. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Maccabi Tel Aviv karşılaşması için Sivas Nuri Demirağ Havalimanından Sivaspor'u uğurlayan Sivasspor yönetim kurulu yedek üyesi Emre Özgü, dönüş yolunda Range Rover marka 58 DD 444 plakalı cipi ile trafiğe kapalı yoldaki çukura düştü. Kazada Sivassporlu yönetici Emre Özgü, oğlu Özgür ve eşi Esra Özgü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya yoğun sisin neden olduğu düşünülüyor. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF-
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