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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Sivaslılar beklenen karın tadını, yağar kar altında yürüyerek çıkarttı

- Sivaslılar beklenen karın tadını, yağar kar altında yürüyerek çıkarttı

-kar yağışı detay

Ölümsüz Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli Kar Yağışı 

--tarihi meydan detay
--vatandaşlar röp
--fotoğraf çekinen vatandaşlar detay

( SİVAS ) Sivaslılar beklenen karın tadını, yağar kar altında yürüyerek çıkarttı- Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz gün 10 dereceyi bulan güneşli hava bu gün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler. Yurdun birçok noktasında kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün hava sıcaklığının 10 dereceyi bulduğu Sivas’ta bugün sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.
Yağan karla birlikte hava sıcaklığı 15 derece birden düştü, termometreler sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi. Kar yağışını özleyen Sivaslılar, yoğun kar yağışının altında yürüdüler. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlarsa fotoğraf çektirdi. Yağışlı havanın önümüzdeki günde etkisini devam ettirmesi bekleniyor. (VK-GF-
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