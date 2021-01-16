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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Sivaslı dağcılar bu kez hayvanlar için tırmandı

Sivaslı dağcılar bu kez hayvanlar için tırmandı

Dağcıların yürüyüşü

Yağan Bulduk Kar Yağışı Hayvan Irak 

-Doğaya hayvanlar için gıda bırakmaları
-Detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivaslı dağcılar, yoğun kar yağışının ardından gıda bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için tırmandı. Sivas’ta Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü üyesi dağcılar, yağan kar sonrası yem bulmada zorlanan yaban hayvanları için Kardeşler Tepesi Kent Ormanına çıkarak doğaya buğday ve kemikli et bıraktılar. Konuyla ilgili açıklama yapan kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, her yıl fırsat buldukça doğaya yem bıraktıklarını belirterek, “Salgın döneminde sadece insana değil doğada yaşayan her canlıya merhamet eden bir anlayışla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız. Doğayı sevmeliyiz. Doğayı ve doğadaki hayvanları korumak hepimizin görevi. Bu bilinci oturtmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

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