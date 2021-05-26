SİVAS - Zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
- Kaza yeri - Kaza yapan araçlar - Yaralıya sağlık ekiplerinin müdahalesi Sivas 'ta zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandıSİVAS (AA) - Sivas 'ın İmranlı ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.G.T. (26) yönetimindeki 25 HB 788 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 34 CON 782 plakalı hafif ticari araç ve M.Ö'nün (53) kullandığı 27 E 4856 plakalı otomobil, Sivas - Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi yakınlarında çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle G.T'nin ve H.A'nın araçları şarampole devrildi.Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan bebek R.T, F.T. (22), Y.T. (49), M.A, E.A. (2), E.A. (5), D.Y. ve H.A. (33) yaralandı.Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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