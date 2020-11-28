SİVAS - Zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

- Zincirleme trafik kazası - Kaza yerinden görüntüler - Kazaya karışan araçlardan görüntüler - Sağlık araçlarından görüntüler - Trafik ekiplerinden görüntülerZincirleme trafik kazası: 7 yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.C.K. idaresindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. kontrolündeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, Necmettin Erbakan Bulvarı OrganizeSanayi Bölgesi Kavşağı'nda çarpıştı.Yaralanan cip ve otomobil sürücüsü ile araçlardaki 5 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Cip sürücüsü C.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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