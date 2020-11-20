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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
SİVAS - Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

SİVAS - Yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı

- Geminbeli Geçidinde kar yağışının ardından kara yolu çevresinin beyaza bürünmesi - Suşehri - Sivas kara yolu çevresinde kar yağışı - Karayolu çevresinde beyaza bürünen arazilerSİVAS (AA) - Sivas 'ın, yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen, Suşehri - Sivas kara yolu güzergahındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Kar yağışının ardından bölgedeki Kösedağ etekleri de beyaza büründü. Sivas - Malatya kara yolundaki 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.Karla mücadele ekipleri kenti çevre illere bağlayan geçitlerde hazır bekletiliyor.

Güzergah Kar Yağışı 

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