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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
SİVAS - Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

SİVAS - Yeni normalleşme süreciyle kapalı işletmeler açıldı

- Cadde ve sokaklar - Çay ocağından görüntüler - Yaşar İpek ve diğer vatandaşlarla röportaj - Lokantadan görüntüler - Lokanta sorumlusu Murat Aydın'ın konuşması - Vatandaşla röportajSİVAS (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) risk değerlendirme haritasına göre, orta riskli iller arasında yer alan Sivas 'ta restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, belirlenen kurallar doğrultusunda hizmet vermeye başladı.
Kovid - 19 risk haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas 'ta, açılmasına izin verilen işletmeler müşteri kabul etmeye başladı.
Kıraathane müşterisi Yaşar İpek, kararı sevinçle karşıladıklarını ve dışarıda çay içmeyi özlediğini söyledi.

Lokanta sorumlusu Murat Aydın ise yüzde 50 kapasiteyle HES kodu sorgulayarak müşteri kabulüne başladıklarını ifade etti.
Alınan karardan mutlu olduklarını dile getiren Aydın, "İnşallah iyi olur, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Kararı duyunca çok duygulandım ve heyecanlandım. Geç saatlere kadar uyumadım ve açıklamaları bekledim. Sabah başladık, inşallah bereketli olur." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Aritas Çay Bahçesi Kıraathane Allah 

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