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Sivas Valiliği'nden örnek çalışma: İhtiyaç sahibi ailelere kurbanlık
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19 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Valiliği'nden örnek çalışma: İhtiyaç sahibi ailelere kurbanlık

Sivas Valiliği'nden örnek çalışma: İhtiyaç sahibi ailelere kurbanlık

Kurbanlıktan detay

Allah Hayırseverler Hayvan 

-vali açıklama

( SİVAS )- Sivas Valiliği örnek bir çalışmaya imza atarak il genelinde ihtiyaç sahibi ailelere kurbanlık dağıtımına başladı.
SİVAS

- Sivas Valiliği il genelinde maddi durumu iyi olamayan ailelere kurbanlık dağıttı.
Sivas Valiliği Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. İl genelinde yapılan çalışmalarda 650 yetim; öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ihtiyaç sahibi aileler tespit edildi. Bu kapsamda bu aileler için kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımı programı düzenlendi.
Programa Sivas Valisi Salih Ayhan ve bazı il protokol üyeleri katıldı.
Burada konuşan Vali Salih Ayhan, kent genelinde yetim; öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ailelerin tespitini yaptıklarını dile getirerek, “Sahada çok ciddi bir çalışma olduğunu görmekteyiz. Devletimiz bir taraftan hayırseverlerimiz bir taraftan, Sivil Toplum Örgütlerimiz bir taraftan burada Kurban Bayramının bütün öz ruhuna uygun bir şekilde yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bizde tabi bundan mülhem olarak da Kurban Bayramında ne yapabiliriz diye düşündük ve şöyle bir araştırma yaptık. Sivas’ımızda yetim, öksüz, engelli veya nüfusu çok fazla olup da şuana kadar hiç kurban kesmemiş ailelerin tespitini yaptık. Bu ailelerin sayısı neredeyse bine yakındı. Ama bazı aileleri aradığımız zaman komşusu destek olmuş, hayırseverler destek olmuş onların vasıtasıyla kurban kestiklerini söylediler. Bizi çok mutlu etti bu. Bununla birlikte il genelinde yaklaşık 650 vatandaşımızın ihtiyacı olduğunu tespit etmiş olduk. İl merkezinde Valiliğimizin koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfındaki arkadaşlarımızın destekleriyle, ilçelerimizde de Kaymakamlarımızın koordinesinde 650 vatandaşımız tespit edildi. Bugün kurbanlıkların hepsi alındı. İnşallah akşama kadar da teslimatları yapılacak. Onlarda bu güzel duyguyu hep birlikte yaşayacaklar. Herkesin şimdiden mübarek Kurban Bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.
Konuşmanın arından kamyonlara yüklü küçükbaş hayvanlar ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilmek üzere yola çıktı.
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