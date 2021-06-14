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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı’na özel klip

Sivas Valiliği'nden Jandarma Teşkilatı’na özel klip

JANDARMAYA HAZIRLANAN VİDEO KLİP

( SİVAS )- Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı’nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı SİVAS

Şehit Jandarma 


- Sivas Valiliği'nin Jandarma Teşkilatı’nın 182. yılına özel hazırladığı klip duygulandırdı. Sivas Valiliği Jandarma Teşkilatı’nın kuruluşunun 182. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı. Hazırlanan video klipte jandarma personellerinin halkın ihtiyaçlarını karşılaması, vatandaşlarla bir araya gelmesi, şehitlik ve Jandarma personellerinin bulunduğu birçok görsel yer aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu’nun yer aldığı klipte Komando Marşı’da seslendirildi. Duygulandıran klip kısa sürede onlarca beğeni topladı.
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